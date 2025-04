Cittadella sfida Sasso Marconi per l' ultima trasferta stagionale in Serie D

ultima trasferta stagionale oggi (ore 15) in D per la Cittadella attesa a Sasso Marconi: i bolognesi devono difendere il prezioso +4 sul Corticella quart’ultimo, mentre la truppa di mister Gori (foto) deve tenere viva la corsa al platonico 6° posto (Imolese a +4). "Affronteremo un avversario che ha forti motivazioni – spiega Gori – a loro manca ancora qualcosa per la matematica salvezza. Noi ci teniamo a chiudere bene come nelle ultime gare". Senza Sabotic squalificato e gli infortunati Manzotti, Tesa, Fontana, Andreotti, Aldrovandi e Marchetti, nel 3-5-2 pronto serra dal 1’. Nei bolognesi squalificato Mambelli. La penultima giornata (ore 15): Sasso Marconi-Cittadella, Imolese-Zenith, Sammaurese-Riccione, Ravenna-Lentigione, Piacenza-Tau, Tuttocuoio-Fiorenzuola, San Marino-Forlì, Prato-Progresso, Pistoiese-Corticella. Sport.quotidiano.net - Cittadella sfida Sasso Marconi per l'ultima trasferta stagionale in Serie D Leggi su Sport.quotidiano.net oggi (ore 15) in D per laattesa a: i bolognesi devono difendere il prezioso +4 sul Corticella quart’ultimo, mentre la truppa di mister Gori (foto) deve tenere viva la corsa al platonico 6° posto (Imolese a +4). "Affronteremo un avversario che ha forti motivazioni – spiega Gori – a loro manca ancora qualcosa per la matematica salvezza. Noi ci teniamo a chiudere bene come nelle ultime gare". Senza Sabotic squalificato e gli infortunati Manzotti, Tesa, Fontana, Andreotti, Aldrovandi e Marchetti, nel 3-5-2 pronto serra dal 1’. Nei bolognesi squalificato Mambelli. La pengiornata (ore 15):, Imolese-Zenith, Sammaurese-Riccione, Ravenna-Lentigione, Piacenza-Tau, Tuttocuoio-Fiorenzuola, San Marino-Forlì, Prato-Progresso, Pistoiese-Corticella.

