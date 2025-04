Educazione ambientale e innovazione sostenibile | incontro a Brindisi

Brindisi - Oggi, domenica 27 aprile, alle 17, presso l'Ex Convento Santa Chiara - "Santa Spazio Culturale" di Brindisi, si terrà il talk "Visioni Wildside: Futuro Presente sostenibile", uno degli appuntamenti centrali del progetto Visioni Wildside, che punta a trasformare Brindisi in un.

Giornata Nazionale della Mobilità Sostenibile, Toni Purcaro (DEKRA): "Coniugare innovazione tecnologica e responsabilità ambientale" - Oggi si celebra la Giornata Nazionale dedicata ai temi della mobilità sostenibile e smart cities che rappresenta un momento cruciale per riflettere sul futuro delle nostre città e sulla necessità di una trasformazione profonda del modo in cui ci spostiamo. Ne parliamo con Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente di DEKRA Italia. “Oggi è necessario un approccio collaborativo tra aziende, istituzioni e stakeholder per accelerare la transizione verso soluzioni di mobilità che riducano l'impatto ambientale. 🔗iltempo.it

High School Game: una sfida per sensibilizzare gli studenti sull’educazione ambientale - Oggi, alle ore 16, migliaia di studenti delle scuole superiori italiane si confronteranno nel settimo torneo settimanale di High School Game, un Talk Quiz gratuito incentrato sull’educazione ambientale, trasmesso in diretta attraverso l’applicazione Wicontest. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per i giovani di approfondire un tema cruciale per il loro futuro, accrescendo la consapevolezza del […] L'articolo High School Game: una sfida per sensibilizzare gli studenti sull’educazione ambientale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Educazione ambientale nelle scuole . L’istituto Aliotti vince il premio di Estra - In occasione della Giornata della Terra, Estra ha annunciato le scuole vincitrici della terza edizione di Scuole Viaggianti, il progetto di educazione ambientale che quest’anno ha coinvolto oltre 36.000 studenti e migliaia di docenti di tutta Italia. Tra le scuole vincitrici c’è anche un’aretina, è la Scuola Aliotti. Ideato per promuovere la sostenibilità attraverso percorsi didattici innovativi, creatività, azioni concrete e linguaggi artistici, il progetto ha visto la partecipazione entusiasta di 893 scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado provenienti da ogni regione ... 🔗lanazione.it

