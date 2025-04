Rissa e sparatoria nella notte a Monreale due morti e tre feriti

morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte a Monreale, comune della provincia di Palermo. Tutto sarebbe avvenuto in strada, non lontano dal Duomo, dopo una lite per futili motivi: prima un diverbio, poi una Rissa fino a quando uno dei presenti ha estratto una pistola e .

