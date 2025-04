Spari nella piazza piena di gente morti due ragazzi di 24 e 26 anni | tre feriti gravissimi

piazza Duomo, nel cuore della città, una sparatoria ha causato la morte di due giovani e il ferimento di altre tre persone. Le vittime sono Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 anni. I feriti, tra cui un minorenne di 16 anni, hanno 26 e 33 anni e versano in condizioni gravissime. La scena si è consumata davanti agli occhi attoniti di almeno un centinaio di testimoni, riuniti nella zona dei locali di via Benedetto d’Acquisto.>>“Ora si può fare”. Svolta impensata, cosa sta succedendo davvero dopo quella foto storica di Trump e Zelensky al funerale di papa FrancescoSecondo una prima ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe nato da una banale lite davanti a una pizzeria, degenerata rapidamente in una violenta rissa. Leggi su Caffeinamagazine.it La notte scorsa, Monreale è stata teatro di una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. InDuomo, nel cuore della città, una sparatoria ha causato la morte di due giovani e il ferimento di altre tre persone. Le vittime sono Salvatore Turdo, 23, e Massimo Pirozzo, 26. I, tra cui un minorenne di 16, hanno 26 e 33e versano in condizioni gravissime. La scena si è consumata davanti agli occhi attoniti di almeno un centinaio di testimoni, riunitizona dei locali di via Benedetto d’Acquisto.>>“Ora si può fare”. Svolta impensata, cosa sta succedendo davvero dopo quella foto storica di Trump e Zelensky al funerale di papa FrancescoSecondo una prima ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe nato da una banale lite davanti a una pizzeria, degenerata rapidamente in una violenta rissa.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma, a piazza del Popolo la manifestazione per l’Europa. Gentiloni plaude al riarmo: “Decisione storica”. La gente sotto il palco canta “Bella ciao” - Si riunisce la “piazza grande” per l’Europa. Sono attese 15.000 persone. Il via alle 15 ma la piazza è già pronta e prima che tutto cominci è stato intonata tra la folla ‘bella ciao’. La manifestazione è promossa dai sindaci di 14 città che hanno raccolto l’appello del giornalista e scrittore Michele Serra dalle colonne di Repubblica. Sarà lui ad aprire gli interventi L'articolo Roma, a piazza del Popolo la manifestazione per l’Europa. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Ucraina, a Torino piazza piena di pro-Zelensky - Circa trecento persone si sono date appuntamento oggi pomeriggio a Torino in Piazza Carignano per chiedere la pace in Ucraina e per ribadire il sostegno al popolo ucraino e al presidente Zelensky. ‘No Putin, No Trump. Wake Up Europe' e 'Una guerra ingiustificata e ingiustificabile, siamo al fianco del popolo ucraino' si legge su due dei tanti cartelli presenti in piazza. Un altro recita: ‘Siamo europei e siamo con gli ucraini'. 🔗liberoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Spari all'Isolotto, fermati due giovanissimi per tentato omicidio e porto illegale di arma; Omicidio a Milano, il killer ancora in fuga e i sospetti della polizia sul figlio 22enne del panettiere. “Lite o rancori”; “Aiuto, c’è una sparatoria!” ma Polizia e Ares 118 non trovano nulla; Casal di Principe, spari a Piazza Mercato: nuovo raid dopo l'attacco alla casa di Sandokan. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli, spari in piazza Capri a San Giovanni a Teduccio. Il parroco: «Sicurezza a rischio» - Si torna a sparare nel quartiere San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Ancora un fatto anomalo - il terzo in appena cinque giorni - in piazza Capri, nel cuore del rione ... 🔗msn.com

Spari in pieno giorno a Napoli: 4 proiettili contro un’auto a San Giovanni a Teduccio - È accaduto nel Rione Villa. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda ... 🔗fanpage.it

Spari in parcheggio centro commerciale, panico tra la gente - I militari stanno attendendo che le persone coinvolte ricevano le cure mediche per poi ricostruire meglio quanto accaduto. (ANSA). Tags: Spari in parcheggio centro commerciale, panico tra la gente ... 🔗espansionetv.it