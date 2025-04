Atletica Endas ancora protagonista al meeting di Modena

Atletica Endas Cesena al meeting "Città di Modena", che hanno confermato lo stato di forma eccellente con una serie di prestazioni da incorniciare. Ecco i risultati nelle varie discipline.Sprint e ostacoli: minimi e recordMia Nanni, allieva al primo.

Meeting della Liberazione 2025: Atletica Siena ospita evento internazionale - E’ tutto pronto per l’edizione 2025 del Meeting della Liberazione, organizzato dall’Uisp Atletica Siena, come da tradizione, al campo scuola Renzo Corsi oggi, 25 aprile, data storica per la nascita dell’Italia democratica. La manifestazione, che il club senese propone dagli anni 90 e quest’anno supportata da Estra, è diventata un piacevole appuntamento dell’atletica leggera toscana. In questo 2025, inoltre, il Meeting risulta inserito nel circuito ‘Toscana Meeting Tour-Meeting Bronze’, nonché nel Global Calendar World Athletics: le prestazioni conseguite, se di rilievo, serviranno ai singoli ... 🔗sport.quotidiano.net

Giovanni Tentoni dell'Atletica Endas Cesena stabilisce un nuovo record sociale nei 100 metri - L’Atletica Endas Cesena ha brillato al Trofeo Liberazione. Il giovane Giovanni Tentoni, classe 2007, e al primo anno nella categoria Juniores, ha corso i 100 metri in 10’’79, abbattendo per la prima volta il muro degli 11 secondi. Questo tempo rappresenta il nuovo record sociale assoluto e supera il precedente primato di Mirco Benedetti che resisteva dal 1992. La gara è stata combattuta fino all’ultimo metro, con Tentoni che ha tenuto testa ad Alessandro Ori della Fratellanza. 🔗ilrestodelcarlino.it

Endas protagonista ai Master Indoor Over 35 - Lo scorso weekend, il PalaCasali di Ancona ha ospitato i Campionati Italiani Master Indoor, evento dedicato a tutti gli atleti over 35 anni e piena dimostrazione di come l’atletica, sport pieno di passione e di talenti, non abbia età. Anche l’Atletica Endas Cesena ha partecipato, raccogliendo non solo numerose medaglie, ma anche tanta voglia di mettersi in gioco. Tra i protagonisti, spicca il veterano della squadra, Luigi Valdifiori (Master 80), che ha conquistato l’oro nei 400 m con una straordinaria rimonta nel finale e l’argento negli 800 m. 🔗ilrestodelcarlino.it

