Fortitudo | Ultima Sfida al Modigliani Forum per Decidere il Destino nei Playoff

Playoff o play in? La post season della Fortitudo si decide negli ultimo 40 minuti. Ironia della sorte la stagione della Effe si chiude alle 18,30 in quel Modigliani Forum di Livorno dove l’annata era iniziata in maniera trionfale per la società del presidente Stefano Tedeschi, con capitan Matteo Fantinelli e i suoi compagni che avevano alzato al cielo la Supercoppa, titolo che riportava dopo tanti anni un trofeo nella bacheca della Fortitudo e che sembrava fare da preambolo ad una stagione scintillante.E invece complice anche, ma non solo, la sfortuna sotto forma dei tanti troppi infortuni con il superlavoro resosi necessario per il dottor Stefano Quadrelli e lo staff fisioterapico biancoblù per dare prima a Cagnardi e poi a Caja una squadra all’altezza delle attese, la stagione della Fortitudo è stata a dir poco molto ondivaga. Sport.quotidiano.net - Fortitudo: Ultima Sfida al Modigliani Forum per Decidere il Destino nei Playoff Leggi su Sport.quotidiano.net o play in? La post season dellasi decide negli ultimo 40 minuti. Ironia della sorte la stagione della Effe si chiude alle 18,30 in queldi Livorno dove l’annata era iniziata in maniera trionfale per la società del presidente Stefano Tedeschi, con capitan Matteo Fantinelli e i suoi compagni che avevano alzato al cielo la Supercoppa, titolo che riportava dopo tanti anni un trofeo nella bacheca dellae che sembrava fare da preambolo ad una stagione scintillante.E invece complice anche, ma non solo, la sfortuna sotto forma dei tanti troppi infortuni con il superlavoro resosi necessario per il dottor Stefano Quadrelli e lo staff fisioterapico biancoblù per dare prima a Cagnardi e poi a Caja una squadra all’altezza delle attese, la stagione dellaè stata a dir poco molto ondivaga.

Cosa riportano altre fonti

Derby infuocato: Fortitudo Bologna sfida Forlì per i playoff - Ore 20: in un’Unieuro Arena da sold out arriva la Fortitudo Bologna, per un derby sempre bollente che, quest’anno, mette in palio due punti fondamentali per la classifica. Per Forlì, infatti, un successo significherebbe mettere una seria ipoteca sui playoff: ribaltare il 76-71 dell’andata permetterebbe ai biancorossi di portarsi sul +4 sull’ottavo posto, con il vantaggio negli scontri diretti contro tutte le possibili inseguitrici eccetto Verona. 🔗sport.quotidiano.net

L’ultima sfida: scavalcare la siepe e afferrare l’infinito - IL COMMENTO. Una siepe che impedisce la visuale sull’orizzonte. E al di là di quella, l’Infinito. Se la cosa non vi suona del tutto originale, avete ragione. Sono gli elementi chiave di una delle liriche più famose di Giacomo Leopardi: dalla sommità del monte Tabor, nella sua Recanati, il poeta immagina quell’infinito che sta oltre, ma che la siepe gli impedisce di vedere. 🔗ecodibergamo.it

AEW: Cope sfida Moxley, sarà l’ultima corsa al titolo mondiale? - A AEW Revolution 2025, Cope sfiderà Jon Moxley per l’AEW World Championship. Parlando nell’edizione dell’8 marzo di AEW Collision, la “Rated R Superstar” ha implorato di affrontare il “vecchio Jon Moxley” al pay-per-view. Cope ha anche riconosciuto che la sua finestra di opportunità per conquistare un altro titolo mondiale si sta chiudendo: “So che il tempo sta per scadere. So che questa potrebbe essere l’ultima volta che combatto per un titolo mondiale. 🔗zonawrestling.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fortitudo: Ultima Sfida al Modigliani Forum per Decidere il Destino nei Playoff; Fortitudo a Livorno per un posto al sole nella griglia playoff. Caja: Invertire la tendenza; Fortitudo domenica 27 aprile a Livorno si decide la stagione; A2 - Libertas Livorno, al Modigliani arriva la Fortitudo Bologna. Di Carlo: Ce la giocheremo a viso.... 🔗Cosa riportano altre fonti

Fortitudo: Ultima Sfida al Modigliani Forum per Decidere il Destino nei Playoff - La stagione della Fortitudo si conclude a Livorno, dove infortuni e prestazioni altalenanti decidono il futuro nei playoff. 🔗msn.com

Fortitudo domenica 27 aprile a Livorno si decide la stagione - Bologna, 26 aprile 2025 - Ultimo appuntamento della stagione regolare per la Fortitudo. Domani alle 18.30 la formazione di Attilio Caja scende in campo per affrontare la Libertas Livorno nell’ultimo t ... 🔗msn.com

Fortitudo a Livorno per un posto al sole nella griglia playoff. Caja: "Invertire la tendenza" - Ed è il concetto fondamentale da tenere in mente per la sfida dell'Amedeo Modigliani Forum di Livorno di domenica 27 aprile, con palla a due alle 18:30, una sfida che vedrà la Fortitudo Bologna ... 🔗bolognatoday.it