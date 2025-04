Incidenti sul lavoro il 2024 è stato negativo nella provincia di Brindisi | dato in aumento

Brindisi - Il fenomeno delle "morti bianche" e degli Incidenti sui luoghi di lavoro continua a manifestarsi in tutta la sua gravità anche a Brindisi, dove nel 2024 si è registrato l'aumento maggiore a livello regionale, +11,1 per cento. Gli infortuni sono passati quindi da 1.681 a 1.867. Sono i. Brindisireport.it - Incidenti sul lavoro, il 2024 è stato negativo nella provincia di Brindisi: dato in aumento Leggi su Brindisireport.it - Il fenomeno delle "morti bianche" e deglisui luoghi dicontinua a manifestarsi in tutta la sua gravità anche a, dove nelsi è registrato l'maggiore a livello regionale, +11,1 per cento. Gli infortuni sono passati quindi da 1.681 a 1.867. Sono i.

Cosa riportano altre fonti

Quanti incidenti sul lavoro ci sono stati nel 2024 - Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, ricorrenza istituita nel 2003 per promuovere il dibattito sul tema della prevenzione degli infortuni, così come delle malattie professionali e lavoro-correlate. D’altra parte ce n’è davvero bisogno e ogni anno che passa ancora di più: nel 2024 in Italia, infatti, sono aumentati sia le morti che gli infortuni sul lavoro. 🔗lettera43.it

Incidenti sul lavoro. In provincia di Roma 377 casi in più nel 2024. L’allarme della Cgil Roma Sud - L’ultima analisi di Cgil Roma e Lazio rivela un aumento preoccupante degli infortuni sul lavoro che coinvolgono le donne nel Lazio, una tendenza che solleva questioni urgenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla protezione di genere. Nel corso del 2024, nella sola Provincia di Roma sono stati denunciati 16.449 infortuni sul lavoro che hanno coinvolto lavoratrici, segnando un aumento di 377 casi rispetto al 2023 registrando un’escalation particolarmente allarmante con 216 incidenti in più rispetto all’anno precedente. 🔗laspunta.it

Incidenti sul lavoro, a Roma l’iniziativa della Cgil per il referendum: “Nel Lazio 107 morti nel 2024” - Sabato 12 aprile la Cgil ha organizzato a Roma un incontro sul tema della sicurezza sul lavoro, in vista del referendum dell'8 e 9 giugno. Troppi ancora i morti, che aumentano di anno in anno.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Incidenti sul lavoro, il 2024 è stato negativo nella provincia di Brindisi: dato in aumento; 2024, la strage silenziosa del lavoro; Incidenti sul lavoro. Nel 2024 calano gli infortuni (-1,9% sul 2023) ma aumentano i decessi (797, +0,9%). I dati; La strage sul lavoro: 1.481 morti nel 2024. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidenti sul lavoro, il 2024 è stato negativo nella provincia di Brindisi: dato in aumento - L'analisi di Fillea Cgil: gli infortuni sono passati da 1.681 a 1.867. Il 28 aprile si celebra la "Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro", il sindacato: "Riforme sbagliate e cultur ... 🔗brindisireport.it

Incidenti sul lavoro:15 morti in primi due mesi 2025,79 nel 2024 - Sono 15 le vittime di infortuni con esito mortale in Veneto nei primi 60 giorni di quest'anno, 10.793 le denunce di infortunio sul lavoro e 946 quelle di malattia professionale. (ANSA) ... 🔗ansa.it

sicurezza nei luoghi di lavoro in Veneto, 15 vittime in due mesi e oltre 10 mila infortuni denunciati nel 2024 - I dati del 2025 in Veneto mostrano livelli elevati di infortuni e vittime sul lavoro, con Verona tra le province più colpite; aumentano anche le aggressioni a operatori sanitari e trasporti pubblici. 🔗gaeta.it