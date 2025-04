Pedri spiega cos’è accaduto prima del gol di Koundé in Barcellona-Real | “Non l’avrei mai immaginato”

Pedri ha raccontato cos'è accaduto negli attimi precedenti al tiro decisivo di Koundé che ha regalato col suo gol la vittoria al Barcellona in Coppa del Re contro il Real Madrid: "Non l'avrei mai immaginato". Leggi su Fanpage.it ha raccontato cos'ènegli attimi precedenti al tiro decisivo diche ha regalato col suo gol la vittoria alin Coppa del Re contro ilMadrid: "Non l'avrei mai immaginato".

