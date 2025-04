Se Conte vuole andar via potrà concordare l’uscita con De Laurentiis e Chiavelli Mercato congelato Corbo

Conte vuole andar via, potrà concordare l’uscita con De Laurentiis e Chiavelli. Mercato congelato (Repubblica)Antonio Corbo su Repubblica Napoli fa il punto sulla condizione contrattuale e sul futuro di Conte al Napoli:Scrive Corbo:La vacanza alle Maldive consente a De Laurentiis di non essere ingombrante, le sue interferenze hanno provocato già qualche disastro. Con Antonio Conte parlerà solo a fine campionato. Sembra adeguarsi Conte. Giova a tutti l’involontario patto del silenzio. Al tecnico attribuiscono offerte dall’Italia. Se ritiene si accettarle, ma lui non anticipa nulla, potrà concordare con il presidente e l’amministratore Chiavelli una formula per risolvere il contratto.Scade fra due anni. Proprio per non distrarre Conte impegnato per lo scudetto, il Napoli avrebbe congelato un piano di Mercato. Ilnapolista.it - Se Conte vuole andar via, potrà concordare l’uscita con De Laurentiis e Chiavelli. Mercato congelato (Corbo) Leggi su Ilnapolista.it Sevia,con De(Repubblica)Antoniosu Repubblica Napoli fa il punto sulla condizione contrattuale e sul futuro dial Napoli:Scrive:La vacanza alle Maldive consente a Dedi non essere ingombrante, le sue interferenze hanno provocato già qualche disastro. Con Antonioparlerà solo a fine campionato. Sembra adeguarsi. Giova a tutti l’involontario patto del silenzio. Al tecnico attribuiscono offerte dall’Italia. Se ritiene si accettarle, ma lui non anticipa nulla,con il presidente e l’amministratoreuna formula per risolvere il contratto.Scade fra due anni. Proprio per non distrarreimpegnato per lo scudetto, il Napoli avrebbeun piano di

Le notizie più recenti da fonti esterne

Adani: "La Juventus deve proporre un altro calcio se vuole vincere, che ci sia Motta, Allegri, Conte o Sarri..." - Daniele Adani, ex difensore e attuale commentatore in tv e sui social, intervenendo ai microfoni della Domenica Sportiva parla della Juventus... 🔗calciomercato.com

Napoli, Conte vuole solo calciatori motivati: diversi calciatori ‘bocciati’, l’ultimo caso è quello di Kvara - L’allenatore della SSC Napoli, Antonio Conte, ha una grande personalità e non si fa scoraggiare facilmente. È la stessa che sta trasmettendo alla squadra e, non a caso, il club partenopeo è in lotta per grandi traguardi. Nonostante una squadra rimaneggiata dalle partenze estive ed invernali, il mister partenopeo vuole sempre tutti al top della […] L'articolo Napoli, Conte vuole solo calciatori motivati: diversi calciatori ‘bocciati’, l’ultimo caso è quello di Kvara proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Neres recuperato, ma Conte non vuole rischi: Napoli pronto per il Venezia - L’ansia dei tifosi in vista della prossima giornata Il Napoli si prepara a un match cruciale contro il Venezia, in una fase della stagione in cui ogni punto pesa. Arturo Minervini, giornalista e conduttore di 16Napoli su 8 Channel, ha espresso il sentimento dominante tra i tifosi: un’attesa carica di tensione e speranza. “La giornata alle porte è importante”, ha spiegato Minervini a 1 Football Club su 1 Station Radio. 🔗terzotemponapoli.com

Ne parlano su altre fonti

Se Conte vuole andar via, potrà concordare l'uscita con De Laurentiis e Chiavelli. Mercato congelato (Corbo); Sky, Marchetti: Conte? Non vuole andare via, ma il problema non è solo il mercato. Vi spiego; IL COMMENTO - Biasin: Napoli? In caso di scudetto Conte potrebbe andar via, lo ha già fatto; Conte, la verità: Tanti volevano andare via. Kvara? Delusione. Anche io.... 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sky, Marchetti: “Conte? Non vuole andare via, ma il problema non è solo il mercato. Vi spiego” - Il giornalistaq Sky, Luca Marchetti, ha parlato a Radio Marte:Conte è così, pretende sempre il massimo e dice sempre c ... 🔗ilnapolionline.com

Pavan: "Conte si sta proponendo al miglior offerente, ma non vuole lasciare il Napoli da sconfitto" - Massimo Pavan, vicedirettore di Tuttojuve.com, sul canale Tastiera Velenosa ha parlato della situazione legata al possibile futuro di mister Antonio Conte dopo le sue dichiarazioni rilasciate ieri dop ... 🔗msn.com

Repubblica - Di Lorenzo vuole andare via, non ha cambiato idea neanche con Conte: c'è la Juve sullo sfondo - Calciomercato Napoli - Il botta e risposta tra l'agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ed il Napoli racconta una certezza: il capitano Giovanni Di Lorenzo vuole andare via. Ne parla l'edizione ... 🔗msn.com