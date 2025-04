Cos’è e a cosa serve la gattaiola | come incoraggiare il micio ad usarla

gattaiola è una porticina per gatti che permette loro di muoversi liberamente tra la casa e l'esterno. Favorisce l’autonomia del micio e asseconda il suo desiderio di esplorazione, ma a volte serve pazienza per abituarlo ad usarla. Leggi su Fanpage.it Laè una porticina per gatti che permette loro di muoversi liberamente tra la casa e l'esterno. Favorisce l’autonomia dele asseconda il suo desiderio di esplorazione, ma a voltepazienza per abituarlo ad

