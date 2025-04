Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa | tre morti e due feriti gravissimi a Monreale Palermo

morti e due feriti dopo Sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). La terza vittima, che era in gravissime condizioni, non ce l'ha fatta. I giovani coinvolti hanno 25, 23 anni, 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. Uno dei protagonisti dell'aggressione, armato di pistola, ha iniziato a sparare. I feriti sono in gravissime condizioni.Le indagini sono condotte dai carabinieri. Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26 sono morti subito dopo essere stati trasportati negli ospedali Ingrassia e Civico del capoluogo. davanti agli ospedali si sono presentati numerosi familiari e amici delle vittime, con grida e scene di disperazione.

