Serie C girone B | Ultima giornata della stagione regolare oggi alle 16 | 30

Serie C girone B, questo il trentottesima e Ultima giornata della stagione regolare (oggi alle 16,30):Ascoli-Legnago Salus Carpi-Sestri Levante Lucchese-Torres Milan Futuro-Vis Pesaro Perugia-Pontedera Pescara-Campobasso Pianese-Arezzo Rimini-Pineto Spal-Gubbio Virtus Entella-TernanaClassificaVirtus Entella..82 Ternana..73 Torres.68 Pescara..64 Arezzo.61 Vis Pesaro..57 Pineto.56 Pianese..53 Rimini.50 Pontedera..48 Gubbio48 Carpi.44 Perugia..44 Campobasso..43 Ascoli.40 Lucchese.36 Milan Futuro33 Spal.32 Sestri Levante28 Legnago Salus..26

