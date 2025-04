Alunni con disabilità un rimborso per ogni giorno di frequenza | i dettagli

rimborso fino a un massimo di 7 euro per ogni giorno di frequenza degli Alunni con disabilità, iscritti alle scuole dell'infanzia oppure alla scuola primaria e secondaria di primo grado nell'anno di riferimento 2023-2024. Sono aperti fino al 30 giugno i termini per accedere all'avviso pubblico. Ferraratoday.it - Alunni con disabilità, un rimborso per ogni giorno di frequenza: i dettagli Leggi su Ferraratoday.it Unfino a un massimo di 7 euro perdideglicon, iscritti alle scuole dell'infanzia oppure alla scuola primaria e secondaria di primo grado nell'anno di riferimento 2023-2024. Sono aperti fino al 30 giugno i termini per accedere all'avviso pubblico.

