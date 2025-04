Rudiger che follia contro l'arbitro nel Clasico | ora rischia fino a 12 giornate di squalifica!

Clasico contro il Barcellona, Antonio Rudiger è stato espulso dalla panchina. Leggi su Calciomercato.com Al 121` della finale Coppa del Re persa per 3-2 dal Real Madrid nelil Barcellona, Antonioè stato espulso dalla panchina.

Follia Rudiger, perde la testa contro l'arbitro: rischia 12 giornate di squalifica! - Caos nel finale di Barcellona-Real Madrid, con il difensore tedesco che lancia una borsa del ghiaccio contro il direttore di gara e ora potrebbe ricevere una lunga squalifica ... 🔗corrieredellosport.it

VIDEO - Copa del Rey, follia Rüdiger: cerca di colpire l'arbitro con una bottiglietta - Nel finale della sfida contro il Barcellona saltano i nervi alla panchina del Real Madrid: il difensore, espulso, cerca di aggredire l'arbitro. Fermato dai compagni ... 🔗ilromanista.eu

Barcellona-Real Madrid, moviola: gol annullati, rigori revocati, follia Rudiger che rischia 12 giornate, una corrida! - La prova dell’arbitro De Burgos nella finale di copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid a Siviglia analizzata ai raggi X, il fischietto iberico ha ammonito anche sette giocatori, la moviola ... 🔗sport.virgilio.it