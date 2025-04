Spari nella notte a Ercolano | 26enne ferito a una gamba e all’addome da colpi di pistola

26enne di Ercolano in ospedale: è stato ferito a colpi d'arma da fuoco ad una gamba e all'addome. Spari nella notte anche a Napoli, in via Nardones. Leggi su Fanpage.it Undiin ospedale: è statod'arma da fuoco ad unae all'addome.anche a Napoli, in via Nardones.

