Paura nell' area di servizio dell' autostrada | auto divorata dalle fiamme in azione i vigili del fuoco

ANCONA – Paura in A14 nell'area di servizio Esino Est, quando attorno alle 4 di questa mattina una macchina in sosta ha preso fuoco con l'incendio che ha toccato anche i pannelli dell'impianto fotovoltaico sotto la cui copertura la macchina era stata posteggiata. È intervenuta sul posto la.

