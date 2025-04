Pronostico Liverpool-Tottenham | è qui la festa

Liverpool-Tottenham è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.La domenica del Liverpool, la domenica di Arne Slot. Basta un pareggio ai Reds in casa contro il Tottenham per vincere la 20esima Premier League della propria storia e prendere in questo modo il Manchester United in testa all’albo d’oro del massimo campionato inglese. E spezzare, pure, il dominio del City che durava da quattro anni.Pronostico Liverpool-Tottenham: è qui la festa (Lapresse) – Ilveggente.itSì, è la domenica della festa e non ci sono dubbi. Anche perché il Tottenham, dal proprio canto, ha altri pensieri. Giovedì sarà impegnato nella semifinale di Europa League e non ha nessuna intenzione di fare la “guerra”. Faranno la propria gara gli Spurs, sereni, senza assilli e senza pensieri e con giustamente un bel po’ di turnover. Ilveggente.it - Pronostico Liverpool-Tottenham: è qui la festa Leggi su Ilveggente.it è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni,.La domenica del, la domenica di Arne Slot. Basta un pareggio ai Reds in casa contro ilper vincere la 20esima Premier League della propria storia e prendere in questo modo il Manchester United in testa all’albo d’oro del massimo campionato inglese. E spezzare, pure, il dominio del City che durava da quattro anni.: è qui la(Lapresse) – Ilveggente.itSì, è la domenica dellae non ci sono dubbi. Anche perché il, dal proprio canto, ha altri pensieri. Giovedì sarà impegnato nella semifinale di Europa League e non ha nessuna intenzione di fare la “guerra”. Faranno la propria gara gli Spurs, sereni, senza assilli e senza pensieri e con giustamente un bel po’ di turnover.

Su questo argomento da altre fonti

Pronostico Arsenal-Crystal Palace: festa ancora rimandata - Arsenal-Crystal Palace è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La roboante vittoria dell’Arsenal sull’Ipswich Town, sabato scorso strapazzato 4-0 a domicilio, ha contribuito a “ritardare” la festa del Liverpool capolista, che dovrà attendere ancora un po’ per laurearsi campione d’Inghilterra e per mettere ufficialmente alla “dittatura” del Manchester City, dominatore indiscusso della Premier League negli ultimi quattro anni. 🔗ilveggente.it

Werder Brema-Eintracht Francoforte, il pronostico: motivazioni Champions, combo approvata - Giornata numero 28 in Bundesliga, e c’è ancora molto in ballo in questo finale di stagione. Sabato 5 aprile sfide importanti soprattutto in zona Europa, e non solo con Friburgo-Borussia Dortmund: alle 18:30 al Weserstadion, dopo gli altri match, in campo Werder Brema e Eintracht Francoforte, una gara molto importante soprattutto per gli ospiti. Ospiti che hanno voglia di Champions League, ed una vittoria sarebbe un ulteriore passo verso tale obiettivo. 🔗sololaroma.it

Calcio a 5, fa festa l'Atletico Himera Terme: "Tra le realtà più sorprendenti del futsal siciliano" - Otto mesi fa era solo un progetto ambizioso, oggi è una delle realtà più sorprendenti del futsal siciliano. L’Atletico Himera Terme, squadra di calcio a 5 di Termini Imerese, ha saputo imporsi nel campionato, scalando la classifica e diventando una delle protagoniste della stagione. Nata dal... 🔗palermotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Liverpool-Tottenham, Reds ad un passo dal titolo: il pronostico di DDD; Pronostico Liverpool-Tottenham: è qui la festa; Liverpool - Tottenham: Pronostico E Quote (27 Aprile 2025); Pronostico Liverpool-Tottenham: Slot sbanca il jackpot. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pronostico Liverpool-Tottenham: è qui la festa - Liverpool-Tottenham è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La domenica del Liverpool, la domenic ... 🔗ilveggente.it

Liverpool-Tottenham, Reds ad un passo dal titolo: il pronostico di DDD - Il nostro pronostico per la sfida tra Liverpool e Tottenham valevole per il 34esimo turno di Premier League, decisivo per il campionato ... 🔗derbyderbyderby.it

Liverpool-Tottenham, ai Reds basta un punto per la festa - Il conto alla rovescia è iniziato: il Liverpool cerca il punto che gli manca per il 20° titolo dopo aver dominato la Premier fin dalle prime giornate. Due risultati su tre a disposizione ad Anfield co ... 🔗gazzetta.it