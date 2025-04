No del Comune al progetto sulle colonie di Ponente | Il sindaco si assuma la responsabilità di fronte alla città

Comune di dire no al progetto del gruppo altoatesino Falkesteiner per la realizzazione di una nuova area residenziale per trasformare le cinque colonie di Ponente di cui è diventato proprietario. “Il ‘niet’ del Comune di Cesenatico - si legge in una nota -. Cesenatoday.it - No del Comune al progetto sulle colonie di Ponente: "Il sindaco si assuma la responsabilità di fronte alla città" Leggi su Cesenatoday.it Il centrodestra contesta la scelta deldi dire no aldel gruppo altoatesino Falkesteiner per la realizzazione di una nuova area residenziale per trasformare le cinquedidi cui è diventato proprietario. “Il ‘niet’ deldi Cesenatico - si legge in una nota -.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Riqualificazione: il Comune presenta progetto per la valorizzazione e il recupero di Coltano - Da borgo bucolico, icona del ritorno all'investimento dei fondi nel settore agricolo tra gli anni '20 e '50 del secolo scorso, a luogo 'dimenticato da Dio' dei giorni nostri. Con un futuro che, nei piani dell'amministrazione, dovrebbe portare a una nuova rifioritura e una nuova destinazione... 🔗pisatoday.it

Niente padel a Sacconago: il Comune getta la spugna e il progetto finisce nel cassetto - Busto Arsizio (Varese) – I campi da padel nel rione di Sacconago non si faranno. Nella seduta dell’altro giorno la Giunta valutando tempi e costi necessari per trasferire l’intervento vicino al futuro Palaginnastica a Beata Giuliana, ha deciso di rinunciare al progetto. Un piano fin dall’inizio contestato da un gruppo di giovani eco attivisti (due di loro nel mese di maggio dello scorso anno si arrampicarono sugli alberi destinati all’abbattimento), da associazioni ambientaliste e da molti cittadini. 🔗ilgiorno.it

Mercato coperto, il colpo di scena è servito: bocciato il progetto. Sul futuro ora il Comune prende tempo - Colpo di scena sul futuro del mercato coperto di Rimini. Dopo la Conferenza dei servizi che aveva raccolto tutti gli atti, il Comune ha annunciato che la conferenza tecnica decisoria si è conclusa con un diniego formale. Si tratta del progetto di circa 27 milioni di euro, presentato dalla società... 🔗riminitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gruppo Falkensteiner, la fumata è nera; Ponente: il no dell’amministrazione al progetto Falkesteiner; La Palestina e la logica coloniale del diritto; Torino ci prova: nuova vita per la colonia di Loano?. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il Comune apre il bando "gattari" per occuparsi delle colonie feline - Il Comune di Pomarance cerca "gattare" e "gattari" per occuparsi delle colonie feline riconosciute ... di interesse per la selezione di un progetto per la gestione della sterilizzazione dei ... 🔗msn.com