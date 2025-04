Juventusnews24.com - Tudor Juve: la verità sulla clausola rescissoria e sul futuro dell’allenatore. A fine stagione… Gli ultimissimi aggiornamenti

: qual è lae suldel tecnico bianconero. Astagione. Tutti gliCome riferito da La Gazzetta dello Sport, la qualificazione alla prossima Champions League sarà una condizione fondamentale non solo per ildi alcuni giocatori bianconeri, bensì anche per quello di Igor.Con il quarto posto il contratto del tecnico, in scadenza il 30 giugno, si rinnoverà in automatico per un altro anno, ma lapuò in ogni caso liberarsi pagando una penale. Dopo il Mondiale per Club, che vedrà ancora il croato in panchina, verranno tirate le somme. .com