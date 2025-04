Emergenza nel torinese un minore è scomparso | ma si tratta di una simulazione

Torinotoday.it - Emergenza nel torinese, un minore è scomparso: ma si tratta di una simulazione Leggi su Torinotoday.it Un fine settimana all’insegna della prevenzione e della prontezza operativa. Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 aprile, le Unità Cinofile e il gruppo Soccorsi Speciali della Croce Verde di Cumiana sono impegnati in un'importante esercitazione simulata che riproduce uno scenario sempre più.

Cosa riportano altre fonti

Un minore scomparso da Catania ritrovato dagli agenti della Polfer a Messina: riaffidato al papà - Minore scomparso da Catania ritrovato dagli agenti della Polfer a Messina e riaffidato al papà. E' uno dei risultati conseguiti dalla polizia ferroviaria nei giorni scorsi durante la quarta giornata dedicata all’operazione “Viaggiare Sicuri”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia... 🔗messinatoday.it

Terni, situazione rider dopo l’incidente di domenica: “Emergenza che stiamo seguendo” - Dopo l’incidente di domenica sera, resta sempre d’attualità l’argomento per quanto riguarda i rider. A intervenire in merito, l’assessore del Comune di Terni Sergio Cardinali: “"Dopo l’ennesimo incidente sul lavoro che questa volta ha coinvolto un rider in un sinistro stradale - ha dichiarato -... 🔗ternitoday.it

Mille nuovi alloggi in due anni, prende forma il Piano Casa per arginare l'emergenza abitativa - Debutta il Piano Casa del Comune di Modena, uno dei perni dell'azione amministrativa della nuova Giunta Mezzetti. Sin dall'esordio della campagna elettorale dell o scorso anno, il sindaco e la sua maggioranza hanno infatti posto l'accento su un intervento deciso e ingente sul tema degli alloggi. ... 🔗modenatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Emergenza nel torinese, un minore è scomparso: ma si tratta di una simulazione; ELENCO SCOMPARSI. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Emergenza nel torinese, un minore è scomparso: ma si tratta di una simulazione - L'iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di San Secondo di Pinerolo, ha visto la creazione di un vero e proprio teatro d’emergenza ... 🔗torinotoday.it

Emergenza a Roma: appello per il minorenne Alicha Karolos, scomparso a Portuense - Nuova emergenza scomparsi a Roma, dove da cinque giorni una squadra di ricerche sta cercando di ritrovare Alicha Karolos Michael Farg, un minorenne scomparso il 13 marzo ... a divulgare la scheda ... 🔗canaledieci.it