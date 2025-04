Curling Mondiali doppio misto 2025 | l’Italia fa due su due Germania ko 10-3

Mondiali di Curling doppio misto 2025 in corso a Fredericton (Canada). La coppia azzurra ha sconfitto piuttosto facilmente la Germania con il punteggio di 10-3. Partita che è terminata con due edn di anticipo. MosanerConstantini partono forte e rubano la mano ai tedeschi SutorSchnell nel secondo end allungando sul 4-0. Altra mano rubata due end dopo ed è 5-0 secco a metà partita. La Germania non riesce ad avvicinarsi abbastanza e l'Italia mette insieme un attacco perfetto in quinta mano con ben cinque punti messi a segno. Un end per tentare la disperata rimonta, ma SutorSchnell decidono di mollare e consegnare il secondo successo in due uscite all'Italia, che si issa in testa alla classifica a pari merito con Italia, Canada, Scozia e Svezia.

