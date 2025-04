Certe volte penso di vivere in una giungla

Le nostre strade sono piene di erbacce, zecche, pulci e topi. Ma viviamo in una giungla? Ci sono strade che sono impraticabili, come via San Francesco di Sales, via Emily Bach e via Valenza a Villagrazia.

Vignola ricorda: «Platini mi sponsorizzò e Boniperti si convinse. In ufficio ho una foto con noi della Juve che festeggiamo la Coppa delle Coppe, a volte penso questo» - di Redazione JuventusNews24Vignola ricorda il periodo vissuto con la Juve e i tanti fenomeni presenti in quella squadra: tutte le parole I tifosi della Juve lo ricordano soprattutto per Basilea, la finale di Coppa delle Coppe dove Beniamino Vignola ha fatto la differenza. Oggi su La Gazzetta dello Sport l’ex centrocampista bianconero degli anni ’80 rievoca quel periodo. BASILEA TOP DELLA CARRIERA – «Sì, una notte da favola. 🔗juventusnews24.com

Sofia Goggia trova la causa del Mondiale sottotono: “A volte penso che sto pagando…” - Sofia Goggia non ha vissuto sin qui un Mondiale positivo in quel di Saalbach, mancando l’appuntamento con il podio sia in superG che in discesa libera e rinunciando poi alla combinata a coppie per puntare tutto sul gigante. Domani la bergamasca sarà un’outsider nella gara iridata tra le porte larghe e non avrà nulla da perdere, anche se dovrà inventarsi qualcosa di speciale per entrare nella lotta per le medaglie. 🔗oasport.it

“Io in forma dopo il parto cesareo? Penso che sia un po’ genetica, anzi un po’ di c**o. Tornassi indietro, lo rifarei altre 100 volte”: lo rivela Giulia Salemi - Giulia Salemi ha approfittato di un momento di tregua notturna da madre, mentre il piccolo Kian avuto lo scorso gennaio da Pierpaolo Pretelli, riposava. Così l’influencer e podcaster ha interrogato i suoi fan sui social per rispondere ad alcune domande. Tra i primi interrogativi quelli relativi al parto cesareo: “È stato facile perché avevo l’anestesia ma è stato molto tosto tutto il dopo. Il primo giorno completamente a letto piena di dolori. 🔗ilfattoquotidiano.it

