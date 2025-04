Caserta donna muore dopo un intervento estetico | aperta un' inchiesta

donna di 38 anni, Sabrina Nardella, è morta dopo un intervento di chirurgia estetica eseguito lo scorso giovedì 24 aprile in una clinica privata di Caserta. Originaria di Gaeta, lavorava come parrucchiera nella città sul litorale pontino. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso: sarà eseguita l’autopsia. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Caserta. Tg24.sky.it - Caserta, donna muore dopo un intervento estetico: aperta un'inchiesta Leggi su Tg24.sky.it Unadi 38 anni, Sabrina Nardella, è mortaundi chirurgia estetica eseguito lo scorso giovedì 24 aprile in una clinica privata di. Originaria di Gaeta, lavorava come parrucchiera nella città sul litorale pontino. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso: sarà eseguita l’autopsia. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di

Su questo argomento da altre fonti

Marsala, donna muore dopo una caduta dal balcone: fermato il figlio - Tragedia a Marsala, Comune della provincia di Trapani, dove una donna è morta dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione. Una storia su cui stanno indagando i carabinieri, che hanno fermato un giovane. Si tratta del figlio della vittima, che secondo gli inquirenti potrebbe averla spinta facendola precipitare. Da qui un interrogatorio durato ore, mentre si attende che il gip si pronunci sul fermo. 🔗lettera43.it

L’Aquila, donna muore otto mesi dopo l’aggressione di un pitbull. Il figlio: «Il cane ha fatto un massacro» - Margherita Villante, 74 anni, è deceduta ieri all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove era ricoverata in seguito all’aggressione da parte di un pitbull otto mesi fa. Come riporta l’edizione abruzzese del Messaggero, è stata vana la lotta della donna contro le conseguenze dell’attacco del cane che l’aveva privata dell’uso delle braccia. Villante era stata ricoverata lo scorso 16 luglio. Quel giorno, stava aiutando a traslocare la sorella, anche lei residente in una villetta in zona Sant’Elia. 🔗open.online

Donna muore dopo una liposuzione, era stata operata in clinica privata - AGI - Una donna di 62 anni è morta, nel pomeriggio del 18 marzo, all'ospedale Grassi di Ostia in seguito a un'operazione di liposuzione eseguita presso una struttura privata romana qualche giorno prima. La 62enne, una pensionata, era in coma vegetativo a seguito dell'intervento estetico dal 14 marzo. La salma è stata trasferita al Policlinico Tor Vergata per l'autopsia. Sul caso indagano i carabinieri di Ardea dopo la denuncia, a carico dei medici della struttura dove la 62enne è stata operata, presentata dalla figlia della vittima. 🔗agi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caserta, donna muore dopo un intervento estetico: aperta un'inchiesta; Caserta, donna muore in clinica dopo intervento estetico; Caserta, 38enne muore dopo l'intervento di chirurgia estetica: l'operazione «di routine» e i precedenti sospetti nella clinica; Caserta, Sabrina Nardella muore a 38 anni in clinica dopo un intervento di chirurgia estetica: aperta un'inchiesta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Caserta, donna muore dopo un intervento estetico: aperta un'inchiesta - Sabrina Nardella, 38 anni, è morta dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta. La Procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause. Grande cordoglio a Gaeta, città ... 🔗tg24.sky.it

Sabrina Nardella, morta a 38 anni dopo intervento estetico in day hospital in una clinica di Caserta: il primo malore durante l'operazione - “Stamane ci siamo svegliati con la notizia di un dramma enorme. Ci ha lasciati una giovane donna di Gaeta, una persona dolce, assai stimata, ottima madre di famiglia. Sabrina era molto conosciuta ... 🔗informazione.it

Sabrina Nardella, morta a 38 anni dopo un intervento estetico: ipotizzato reato di omicidio colposo - È omicidio colposo in ambito sanitario il reato ipotizzato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per accertare le cause della morte di Sabrina Nardella, una donna di 38 anni, residente ... 🔗ilmattino.it