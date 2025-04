Inspira…Espira…a Leuca

Leuca - “Inspira.Espira.a Leuca”: è il titolo scelto dal nostro lettore Simone, per questo scatto nella zona più a Sud del Salento.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli. Lecceprima.it - “Inspira…Espira…a Leuca” Leggi su Lecceprima.it - “Inspira.Espira.a”: è il titolo scelto dal nostro lettore Simone, per questo scatto nella zona più a Sud del Salento.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Parcheggi a pagamento, da via Leuca a San Pio nei quartieri arrivano 6.700 strisce blu. La mappa con i costi - Un anello di 6.700 nuove strisce blu che a Lecce si estenderà da nord-est, dalla zona di Settelacquare e i quartieri Salesiani, Santa Rosa e San Pio, a sud.ovest, da via Leuca e sino... 🔗quotidianodipuglia.it

Nel Capo di Leuca un progetto sull'accessibilità: formati istruttori sub per non vedenti - ANDRANO – Si chiama “Progetto Simona” uno speciale corso che ha formato istruttori subacquei specializzati per non vedenti. Il Comune di Andrano e il Comune di Tricase, in collaborazione con la Fondazione “Noi siamo Paola”, le associazioni “A-Mare” e “Albatros – Progetto Paolo Pinto”, hanno... 🔗lecceprima.it

Maggisano fa il vuoto e si aggiudica il primo posto dell’Urban Trail di Leuca - SANTA MARIA DI LEUCA - E’ Antonino Maggisano il vincitore dell’edizione 2025 dell’Urban Trail Santa Maria di Leuca, la prova offroad che ormai da qualche anno caratterizza la Festa della Liberazione del centro costiero salentino. La manifestazione podistica, tappa del circuito Puglia Trail e... 🔗lecceprima.it