Becciu da pupillo a reietto Il legame col Papa logorato dagli anni e quelle ombre sulle lettere

Becciu di fronte alla bara di legno sul sagrato di San Pietro. Nel day after della scoperta delle lettere che lo metterebbero fuorigioco nel conclave, il porporato sardo si è ritrovato insieme ai suoi confratelli per concelebrare le esequie del Papa di cui è stato per sette anni uno dei collaboratori più stretti e fidati. Fa impressione pensare che un mese fa Francesco, ormai quasi morente, avrebbe trovato la forza e il tempo per decretare la clamorosa esclusione. Una firma che sarebbe stata apposta proprio nell'appartamento di Santa Marta in cui dodici anni prima Becciu condusse il neoeletto Papa per la prima volta. Il rapporto tra i due è stato strettissimo e confidenziale negli anni in cui il porporato sardo era il numero due della segreteria di Stato. Iltempo.it - Becciu da pupillo a reietto. Il legame col Papa logorato dagli anni e quelle ombre sulle lettere Leggi su Iltempo.it Chissà cosa deve aver provato ieri il cardinale Angelodi fronte alla bara di legno sul sagrato di San Pietro. Nel day after della scoperta delleche lo metterebbero fuorigioco nel conclave, il porporato sardo si è ritrovato insieme ai suoi confratelli per concelebrare le esequie deldi cui è stato per setteuno dei collaboratori più stretti e fidati. Fa impressione pensare che un mese fa Francesco, ormai quasi morente, avrebbe trovato la forza e il tempo per decretare la clamorosa esclusione. Una firma che sarebbe stata apposta proprio nell'appartamento di Santa Marta in cui dodiciprimacondusse il neoelettoper la prima volta. Il rapporto tra i due è stato strettissimo e confidenziale negliin cui il porporato sardo era il numero due della segreteria di Stato.

