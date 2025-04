Mostruoso tornado di plasma apparso sul Sole | il video impressionante

tornado solare. Il colosso di plasma, potenzialmente in grado di inglobare la Terra, vorticava sulla stella alla spaventosa velocità di 240.000 chilometri orari. Sul nostro pianeta i tornado più distruttivi (F5) hanno velocità massime di circa 500 kmh. Leggi su Fanpage.it L'astrofilo David Wilson ha catturato le straordinarie immagini di un gigantescosolare. Il colosso di, potenzialmente in grado di inglobare la Terra, vorticava sulla stella alla spaventosa velocità di 240.000 chilometri orari. Sul nostro pianeta ipiù distruttivi (F5) hanno velocità massime di circa 500 kmh.

Tornado in Usa, gli abitanti di Tylertown tra le case distrutte - Gli abitanti colpiti da condizioni meteorologiche insolitamente violente in alcune parti degli Stati Uniti fanno la conta dei danni causati dai tornado, forti venti e tempeste di sabbia che hanno decimato case e altre strutture e provocato almeno 37 morti. Nel Mississippi sono stati segnalati sei decessi. Gli abitanti di Tylertown hanno setacciato i detriti dopo che un tornado ha distrutto le loro case nel Mississippi. 🔗lapresse.it

Tornado nel Missouri, le immagini dal drone a Nevada - Un tornado si è abbattuto nella contea di Vernon, nel comune di Nevada in Missouri, danneggiando edifici, capovolgendo veicoli e abbattendo pali della luce, rami di alberi e insegne commerciali. Le immagini riprese dal drone sono state diffuse da un’emittente locale. La Missouri State Highway Patrol ha riferito che una parte della U.S. Route 54, nella città di circa 8.300 abitanti situata a circa 153 chilometri a sud di Kansas City, è stata chiusa a causa degli ingenti danni. 🔗lapresse.it

L’imprenditore più forte del tornado. La Brianza piange Luigi Maggioni: la sua Unimec risorta dalle macerie - Per molti è stato l’imprenditore più forte del tornado. Per tutti, in azienda, era il signor Maggioni. Un capitano d’impresa d’altri tempi, capace di far risorgere la sua ditta, più solida e competitiva di prima, dopo la tromba d’aria che il 7 luglio 2001 devastò un pezzo del Vimercatese e spazzò letteralmente via il capannone dell’azienda, lasciando lui stesso seriamente ferito sotto le macerie. La Brianza dice addio a Luigi Maggioni, fondatore della Unimec di Usmate Velate, realtà leader nel settore della meccanica che costruisce martinetti meccanici, rinvii angolari e fasatori. 🔗ilgiorno.it

