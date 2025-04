Spara dalla sua auto sette colpi a salve | rintracciato e denunciato

salve”. Si tratta di un ventunenne di. Padovaoggi.it - Spara dalla sua auto sette colpi a salve: rintracciato e denunciato Leggi su Padovaoggi.it L'ha definita una "bravata" quando si è visto alla porta gli investigatori che sono andati nella sua abitazione e hanno trovato l'arma, una pistola di piccolo calibro e sequestrato una confezione di cartucce dello stesso calibro contenente 17 cartucce “a”. Si tratta di un ventunenne di.

Se ne parla anche su altri siti

Travolge con la sua auto un giovane operaio di AnconAmbiente, il 23enne era appena sceso dal camion - ANCONA - Era appena sceso dal camion quando un'auto che stava viaggiando in retromarcia lo ha travolto. Paura nel primo pomeriggio di oggi per un ragazzo di 23 anni, dipendente di AnconAmbiente. Il giovane è stato sbalzato sull'asfalto mentre si trovava al lavoro in via Togliatti. Sul posto è... 🔗anconatoday.it

Roberto Bolzoni trovato morto a Lodi dentro la sua auto chiusa a chiave: “È stato ucciso nel parcheggio” - Roberto Bolzoni è stato trovato senza vita all'interno della sua auto chiusa a chiave e parcheggiata in piazza Omegna a Lodi. Il 61enne, scomparso dalla scorsa domenica, è stato accoltellato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Gwyneth Paltrow sulla sua carriera alla Marvel: "Possibile che sia apparsa davvero in sette film?" - L'attrice ha riflettuto sulla sua carriera ai Marvel Studios e sull'eccezionale numero di apparizioni effettuate nei panni di Pepper Potts La Pepper Potts di Gwyneth Paltrow è stata uno dei primi personaggi introdotti nel Marvel Cinematic Universe. L'attrice ha fatto il suo debutto nel MCU in Iron Man, dopo di che è apparsa in Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. 🔗movieplayer.it

Su questo argomento da altre fonti

Spara dalla sua auto sette colpi a salve: rintracciato e denunciato; Omicidio-suicidio vicino a una scuola di Marano (Napoli). Spara al rivale in amore, gli scatta una foto e lo invia alla sua ex; Omicidio-suicidio a Napoli, spara al nuovo compagno della sua ex | Poi le invia la foto del corpo e si toglie la vita; Spara al rivale in amore davanti a una scuola, manda la foto del cadavere alla compagna poi si suicida. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Spara dalla sua auto sette colpi a salve: rintracciato e denunciato - L'ha definita una "bravata" quando si è visto alla porta gli investigatori che sono andati nella sua abitazione e hanno trovato l'arma, una pistola di piccolo calibro e sequestrato una confezione di p ... 🔗padovaoggi.it

Salento, a fuoco sette auto e la casa dell'ex: finisce a processo - Avrebbe dato alle fiamme sette auto e l’abitazione riconducibili alla famiglia della sua ex compagna. E avrebbe anche perseguitato il nuovo fidanzato della donna, dando fuoco alla sua casa al mare. 🔗msn.com