Napoli-Torino colpo di scena Buongiorno | la reazione di Conte

Napoli di Conte ci sono delle novità sul futuro di Buongiorno. Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è pronto per scendere in campo nuovamente in campo. Dopo la vittoria di sabato scorso contro il Monza, infatti, gli azzurri sfideranno questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Torino di Paolo Vanoli.Per i partenopei, visto anche il match casalingo delle ore 15.00 dell’Inter contro contro la Roma, questa gara contro i granata potrebbe rappresentare una tappa fondamentale nella lotta scudetto. Proprio per questo motivo, di fatto, una novità su Alessandro Buongiorno potrebbe cambiare tutti i piani di Antonio Conte.Napoli, ci sono novità sulle condizioni di Alessandro Buongiorno: ecco gli ultimi aggiornamenti da Castel VolturnoSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, il difensore centrale avrebbe superato senza i problemi il test svolto nella giornata di ieri. Spazionapoli.it - Napoli-Torino, colpo di scena Buongiorno: la reazione di Conte Leggi su Spazionapoli.it Per ildici sono delle novità sul futuro di. Ildi Antonio, di fatto, è pronto per scendere in campo nuovamente in campo. Dopo la vittoria di sabato scorso contro il Monza, infatti, gli azzurri sfideranno questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona ildi Paolo Vanoli.Per i partenopei, visto anche il match casalingo delle ore 15.00 dell’Inter contro contro la Roma, questa gara contro i granata potrebbe rappresentare una tappa fondamentale nella lotta scudetto. Proprio per questo motivo, di fatto, una novità su Alessandropotrebbe cambiare tutti i piani di Antonio, ci sono novità sulle condizioni di Alessandro: ecco gli ultimi aggiornamenti da Castel VolturnoSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, il difensore centrale avrebbe superato senza i problemi il test svolto nella giornata di ieri.

