Niente trasfusioni di sangue per scelta religiosa ed esclude il marito dal testamento biologico

La Corte d'appello di Perugia, con la sentenza 100 del 2025, ha riconosciuto il diritto della donna (ma vale anche a parti invertite, ndr) ad autodeterminarsi per quanto riguarda le scelte mediche. Cambia religione e nomina un tutore, che non sia il marito, per evitare di venire sottoposta a trasfusioni di sangue.

