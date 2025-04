Tentato omicidio all' ospedale Maggiore di Chieri | donna aggredisce un medico

Tentato omicidio all’ospedale Maggiore di Chieri. Il fatto è accaduto nella serata di sabato 26 aprile 2025 quando una donna – verosimilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti – si è scagliata con un coltello contro il medico che riteneva responsabile della morte del compagno. Anche questi. Torinotoday.it - Tentato omicidio all'ospedale Maggiore di Chieri: donna aggredisce un medico Leggi su Torinotoday.it all’di. Il fatto è accaduto nella serata di sabato 26 aprile 2025 quando una– verosimilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti – si è scagliata con un coltello contro ilche riteneva responsabile della morte del compagno. Anche questi.

