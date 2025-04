Flick manda un chiaro messaggio all’Inter | le sue dichiarazioni dopo Barcellona-Real

Flick manda un chiaro messaggio all’Inter: le sue dichiarazioni dopo Barcellona-Real. Il tecnico blaugrana crede nel TripleteHansi Flick, tecnico del Barcellona, ha parlato al termine del trionfo dei blaugrana in finale di Coppa del Re contro il Real Madrid: un successo che tiene vivo il sogno Triplete per i catalani. Il Barça sembrerebbe davvero essere la squadra in questo momento più in forma nel panorama europeo. Alla squadra di Inzaghi spetterà l’arduo compito di provare a fermarla.Queste le due dichiarazioni, anche in avvicinamento alla semifinale di Champions con l’Inter: «Sono molto orgoglioso della mia squadra. È incredibile che abbiano sempre una risposta pronta e che lottino per tutto, che non si arrendano mai. Tutti sono orgogliosi di questa squadra e se lo meritano. Triplete possibile? Ora dobbiamo festeggiare questo titolo, e poi l’obiettivo deve essere recuperare, recuperare e recuperare. Internews24.com - Flick manda un chiaro messaggio all’Inter: le sue dichiarazioni dopo Barcellona-Real Leggi su Internews24.com un: le sue. Il tecnico blaugrana crede nel TripleteHansi, tecnico del, ha parlato al termine del trionfo dei blaugrana in finale di Coppa del Re contro ilMadrid: un successo che tiene vivo il sogno Triplete per i catalani. Il Barça sembrerebbe davvero essere la squadra in questo momento più in forma nel panorama europeo. Alla squadra di Inzaghi spetterà l’arduo compito di provare a fermarla.Queste le due, anche in avvicinamento alla semifinale di Champions con l’Inter: «Sono molto orgoglioso della mia squadra. È incredibile che abbiano sempre una risposta pronta e che lottino per tutto, che non si arrendano mai. Tutti sono orgogliosi di questa squadra e se lo meritano. Triplete possibile? Ora dobbiamo festeggiare questo titolo, e poi l’obiettivo deve essere recuperare, recuperare e recuperare.

Su altri siti se ne discute

AEW: Toni Storm manda un chiaro messaggio alla divisione femminile a AEW Dynamite - I fan hanno assistito a diversi segmenti importanti durante l’episodio di AEW Dynamite del 19 febbraio. Tra i momenti di spicco della serata, l’intervento di Toni Storm. Da quando è tornata al personaggio di “Timeless”, ha ricevuto una grande spinta, ottenendo un’opportunità per il titolo femminile AEW a Collision: Grand Slam Australia, esattamente ciò di cui aveva bisogno. Toni Storm ha conquistato il titolo mondiale battendo Mariah May in Australia. 🔗zonawrestling.net

Arda Guler Inter, Ancelotti manda un messaggio forte e chiaro. Si allontana il fantasista turco? - di RedazioneArda Guler Inter, Ancelotti manda un messaggio forte e chiaro ai nerazzurri. Il fantasista turco si allontana? I dettagli I dirigenti del mercato Inter sembrano che siano sulle tracce di Arda Guler. Il club nerazzurro seguiva però il ragazzo fin dai tempi in cui era in procinto di salutare il Fenerbahce. In quel periodo non c’era però la disponibilità economica per azzardare un’operazione in entrata, adesso sì! In Real Madrid-Leganes – che si giocherà oggi alle 21:00 – Ancelotti ha però deciso di dare una chance al fantasista turco, partirà dal primo minuto per cercare di ... 🔗internews24.com

Arnautovic Inter, il futuro è ancora tutto da scrivere! Inzaghi lo coccola e manda un chiaro messaggio per l’anno prossimo - di RedazioneArnautovic Inter, il futuro è ancora tutto da scrivere! Inzaghi lo coccola e manda un chiaro messaggio per l’anno prossimo. Le parole del mister in conferenza Cosi Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha parlato del futuro di Marko Arnautovic all’Inter. SE PUÒ ESSERCI UN COLPO DI SCENA FINALE SUL FUTURO DI ARNAUTOVIC DOPO GLI ULTIMI MESI POSITIVI? – «Per quanto riguarda quello che succederà non so dirvelo. 🔗internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Flick manda un messaggio all'Inter: Possiamo battere chiunque. E su Lewandowski...; La Germania manda un messaggio di forza ai “suoi” Europei. 🔗Ne parlano su altre fonti

Barcellona, Flick manda un messaggio all'Inter: "Possiamo battere chiunque se facciamo le cose per bene. Quando torna Lewandowski? Non voglio dirlo" - LIGA - Flick spiega le sue scelte di formazione contro il Celta Vigo alla vigilia della gara contro il Maiorca, vista qualche contestazione, e poi manda ... 🔗eurosport.it