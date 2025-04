Schianto tra due auto sulla SS100 una va in fiamme

Incidente nella tarda serata di ieri, sabato 26 aprile, sulla Strada Statale 100, all'altezza di San Basilio nel territorio di Mottola. Due auto si sono scontrate violentemente e una di queste, alimentata a metano, è andata in fiamme. Il bilancio è di 4 persone ferite, originarie di Palagiano e Metaponto, trasportate in codice rosso in ospedale, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine per chiarire la dinamica.

