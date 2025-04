Debutto al Macfrut per la società di consulenza forlivese | Una grande opportunità

società di consulenza gestionale e pianificazione finanziaria con base a Forlì, tratteggia così l'obiettivo che si era. Forlitoday.it - Debutto al Macfrut per la società di consulenza forlivese: "Una grande opportunità" Leggi su Forlitoday.it Mettere le competenze acquisite all'estero a disposizione delle piccole-medie imprese emiliano-romagnole”. Niccolò Riccardi, amministratore delegato di Blue Star Advice,digestionale e pianificazione finanziaria con base a Forlì, tratteggia così l'obiettivo che si era.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bip, Cvc avvia la vendita della società di consulenza, valutazione di €2 mld; Fondi Apollo, PSP, ICG e Investercorp interessati all'acquisizione - La società di consulenza con una valutazione da €2 miliardi ha chiuso il 2024 con un utile da €600 milioni e il 18% di EBITDA; entro 3 anni è previsto il raggiungimento di utile da €1 mld Bip, Cvc avvia la vendita della società di consulenza, valutazione di €2 mld; Fondi Apollo, PSP, ICG e In 🔗ilgiornaleditalia.it

LIVE Cinà-Comesana, ATP Miami 2025 in DIRETTA: debutto in società per il classe 2007 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami tra Federico Cinà e l’argentino Francisco Comesana. Esordio assoluto nel circuito maggiore per il quasi diciottenne italiano, che ha ricevuto l’invito dell’organizzazione e è reduce dalla finale nel Challenger di Creta. Cinà, palermitano classe 2007, arriva a Miami sulle ali dell’entusiasmo dopo aver vinto il torneo ITF i Sharm el-Sheilk e essersi issato fino alla finale del Challenger di Hersonissos (Creta). 🔗oasport.it

Lo strano scontro tra il fondo saudita Pif e la società di consulenza PwC - Un anno in castigo. Questo è toccato in sorte a PriceWaterhouseCoopers (PwC), uno dei principali attori globali nel campo dei servizi di consulenza. A infliggere la quarantena sono state le autorità saudite, dietro impulso di quello che è il suo principale braccio finanziario: Public investment fund, meglio noto con l’acronimo Pif. E quando Pif chiama, c’è soltanto da scattare sull’attenti. Oggetto del contendere sarebbe stato un manager d’alto livello che PwC avrebbe provato a strappare ai sauditi. 🔗lettera43.it

Approfondimenti da altre fonti

Debutto al Macfrut per la società di consulenza forlivese: Una grande opportunità. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online