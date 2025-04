Brescia in crisi | la sfida contro il Cittadella è decisiva per la salvezza

Brescia, che sta vivendo ore a dir poco difficili, è che la trasferta del 1° maggio in casa del Cittadella sarà decisiva per le speranze di salvezza delle Rondinelle. Tutto il resto viene avvolto dalla tensione che ormai regna in casa biancazzurra e che rende possibile qualsiasi sviluppo in vista della delicatissima sfida in terra patavina. Il presidente Cellino (nella foto) continua a rimanere in silenzio, ma pare sempre più chiara la sua rabbia per l’attuale posizione della formazione biancazzurra e, soprattutto, per la prestazione messa in mostra contro il Pisa. Mancano quattro gare alla conclusione della stagione. Il patron Bresciano, che venerdì si è allontanato dallo stadio alla fine del primo tempo, sta prendendo sempre più in considerazione l’ipotesi di un nuovo cambio in panchina. Sport.quotidiano.net - Brescia in crisi: la sfida contro il Cittadella è decisiva per la salvezza Leggi su Sport.quotidiano.net La sola certezza in casa del, che sta vivendo ore a dir poco difficili, è che la trasferta del 1° maggio in casa delsaràper le speranze didelle Rondinelle. Tutto il resto viene avvolto dalla tensione che ormai regna in casa biancazzurra e che rende possibile qualsiasi sviluppo in vista della delicatissimain terra patavina. Il presidente Cellino (nella foto) continua a rimanere in silenzio, ma pare sempre più chiara la sua rabbia per l’attuale posizione della formazione biancazzurra e, soprattutto, per la prestazione messa in mostrail Pisa. Mancano quattro gare alla conclusione della stagione. Il patronno, che venerdì si è allontanato dallo stadio alla fine del primo tempo, sta prendendo sempre più in considerazione l’ipotesi di un nuovo cambio in panchina.

