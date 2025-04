Paura in via Giovine incendio in una palazzina

incendio è divampato intorno alle 4 del mattino nella palazzina al civico 7 di via Giova Giovine, evacuata nei giorni scorsi a causa del crollo dei cornicioni.Le fiamme si sono presto allargante richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato. Ad originare il rogo sarebbe stato un corto circuito che ha interessato un frigorifero. Fortunatamente non si sono registrati feriti. L'articolo Paura in via Giovine, incendio in una palazzina proviene da Tarantini Time Quotidiano. Tarantinitime.it - Paura in via Giovine, incendio in una palazzina Leggi su Tarantinitime.it Tarantini Time QuotidianoUnè divampato intorno alle 4 del mattino nellaal civico 7 di via Giova, evacuata nei giorni scorsi a causa del crollo dei cornicioni.Le fiamme si sono presto allargante richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato. Ad originare il rogo sarebbe stato un corto circuito che ha interessato un frigorifero. Fortunatamente non si sono registrati feriti. L'articoloin viain unaproviene da Tarantini Time Quotidiano.

