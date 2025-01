Ilnapolista.it - Ranieri: «Io sono Benjamin Button…»

Leggi su Ilnapolista.it

: «IoButton.»Claudiointervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport.Claudio, ti consideravano esperto già una ventina d’anni fa.«IoButton.».sottolinea quasi tutte le risposte con una risatina, la sua inimitabile risatina complice: è l’allenatore del sorriso, della positività e della calma, il rasserenatore che nel 2007 fece dire a Enzo Bearzot, intervistato da Gianni Mura, «mi piace, è una persona esperta e pacata, seria e civile. L’uomo giusto per la Juve».E pensare che avevi annunciato l’addio alle armi.«Mi credi se ti dico che negli ultimi mesi ho ricevuto più richieste che dopo il trionfo col Leicester? Quando miaccorto che c’era ancora voglia di, la voglia è tornata pure a me, ma sapevo che l’avrei fatto solo per due squadre, Cagliari e Roma.