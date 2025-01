Iodonna.it - Il governo inglese sta valutando (in tutta fretta) cambiamenti importanti nell'elenco dei cosiddetti Consiglieri di Stato

La recente malattia di re Carlo III ha messo in crisi Buckingham Palace. Il sovrano si è ripreso ma è ancora in cura per il tumore diagnosticatogli all’inizio dello scorso anno, per cui la monarchia è ritenuta ancora a rischio. Ma chi può prendere il suo posto nel caso le sue condizioni dovessero peggiorare, causando una lunga assenza? Gli attuali settedi– unici Royal ad avere il privilegio di poter fare le veci del re – rimangono a disposizione. Inclusi, purtroppo, anche Harry e lo zio Andrea. Re Carlo a Samoa visita il giardino botanico e pianta un albero X Harry e Andrea attendono all’ombra di re Carlo III La loro inclusione viene definita scandalosa.