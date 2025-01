Ilfoglio.it - Teheran: “L’arresto di Cecilia Sala non è una ritorsione”

Oggi, martedì 7 gennaio, sono 20 giorni che, giornalista del Foglio e di Chora Media, si trova in una cella di isolamento del carcere di Evin a, in Iran.: "L'arresto dinon è una” L'arresto di"non è in alcun modo una" per quello del cittadino iraniano, Mohammad Abedini Najafabadi, avvenuto in Italia tre giorni prima del fermo della giornalista del Foglio. Lo ha ribadito la portavoce del governo della Repubblica islamica, Fatemeh Mohajerani, durante un punto stampa. "Ci auguriamo che la questione della giornalista venga risolta rapidamente", ha aggiunto la portavoce. Ieri il portavoce del ministero degli Esteri iraniano aveva contraddetto la nota diffusa dall’ambasciata iraniana a Roma soltanto la scorsa settimana.