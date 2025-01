.com - Elementi chiave per creare un video tutorial

L’importanza di sapere comeunLa comunicazione al giorno d’oggi è parte integrante della nostra vita e la realtà social coinvolge ogni giorno sempre più persone desiderose de condividere foto,e così via con la rete e i follower. In molti, specialmente chi ha un’azienda o una certa attività, utilizzano iin modo professionale con diversi scopi: presentare un prodotto ai clienti, presentare il proprio lavoro, farsi conoscere, spiegare la materia specifica. Realizzare unprofessionale può essere di forte impatto abbattendo costi, distanze e difficoltà di sorta: la tecnologia si unisce alle competenze per un grande risultato aziendale e personale. Qualche numero a rigardo? Più di 40 milioni di italiani sono attivi su Youtube: una vera manna per chi creadato che il 58% di questi marketer (propriamente detti così) usano questa piattaforma per presentare le proprie attività.