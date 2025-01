Pianetamilan.it - Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato, derby e Supercoppa

Leggi su Pianetamilan.it

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delInter-Milan, la finale dellaItaliana in programma alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Nerazzurri favoriti, ma i rossoneri sanno come far male. Simone Inzaghi con Mehdi Taremi vicino a Lautaro Martínez mentre Sérgio Conceição recupera Rafael Leão per la panchina. Ieri, intanto, in Serie A si è giocato un altro, quello della Capitale. Lo ha vinto, 2-0, la Roma di Claudio Ranieri sulla Lazio di Marco Baroni: un successo firmato da Lorenzo Pellegrini e Alexis Saelemaekers. Nelle altre partite della giornata, vittoria esterna (1-2) del Cagliari a Monza e due pareggi a reti bianche in Lecce-Genoa e Torino-Parma. Spazio, poi, al calciodella Juventus: in difesa tentativo per l'uruguaiano Ronald Araújo (Barcellona).