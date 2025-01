Ilrestodelcarlino.it - Gadda: "Ora abbiamo più soluzioni"

Massimosi presenta sorridente ai microfoni dopo il successo di Isernia che conferma l’Ancona al quarto posto e ribadisce l’ottimo stato di forma di Boccardi e compagni. Un inizio d’anno scoppiettante con una prova valida a livello di squadra quanto significativa per i singoli: "C’è sempre qualche timore, alla ripresa del campionato – attacca il tecnico –dato tanta importanza a questa partita e l’Ancona ha risposto presente.sofferto l’inizio, poigiocato una partita in totale controllo, vincendo meritatamente. Sono contento per i ragazzi e per tutta la gente che è venuta da Ancona. Una partita più che buona da parte di tutti i singoli. Oraun reparto offensivo di qualità, che possiamo variare a partita in corso, con un trequartista, con attaccanti che si equivalgono,messo punte fresche togliendo Martiniello e Belcastro che avevano dato tantissimo, poi ci siamo messi anche in 4-3-3 dimostrando che oradelle alternative".