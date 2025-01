Game-experience.it - Astro Bot è da record: è il platform che ha vinto più GOTY negli ultimi dieci anni

Bot si consacra come ilpiù premiato nella storia recente, stabilendo un nuovocon ben 104 premi Game of the Year. L’esclusiva PlayStation 5 di Team Asobi ha iniziato il 2025 con una pioggia di riconoscimenti che ne certificano la qualità eccezionale, superando titoli iconici come It Takes Two e Super Mario Odyssey.Bot ha scalato la classifica deigrazie ad un gameplay rifinito, un level design ottimo ed una realizzazione tecnica convincente. Il trionfo ai The Game Awards 2024 ha rappresentato di conseguenza soltanto l’apice di una serie di premi assegnati da critici e giocatori di tutto il mondo.Difatti con 104 riconoscimenti ufficiali, l’opera di Team Asobi non solo ha superato gli 88 premi di It Takes Two del 2021, ma si impone come ilpiù premiato della storia recente, almeno dal 2013, anno in cui i premihanno iniziato a essere sistematicamente monitorati.