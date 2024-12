Lanazione.it - ’WinGabriel’, il software per ciechi. Un aiuto nell’utilizzo del computer

Si chiama Gabriel Pappalardo, ha 23 anni e abita a Poggibonsi nel centro storico. Non vedente, ha dato vita a ungratuito pere ipovedenti. Ha nome WinGabriel e prende spunto proprio dai connotati dell’autore. Consente, una volta scaricato senza alcun aggravio di carattere economico, di leggere i file all’interno di una cartella e di viaggiare attraverso i portali internet. Una maniera per superare le asperità di ogni giorno, aiutando, nello stesso istante, altre persone con disabilità nella vista a fare altrettanto. "Mi sono appassionato al mondo dell’informatica fino da piccolo – afferma Pappalardo – e in linea con questo mio spiccato interesse per l’universo dei, al momento della scelta per le scuole superiori mi sono iscritto all’Istituto di Istruzione Roncalli di Poggibonsi.