Contratti di Sviluppo 500 mln dal Mimit per tecnologie green e digitali

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha adottato il decreto che dispone l’assegnazione di 497,8 milioni di euro, a valere sul Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, al fine di sostenere loe la fabbricazione dellecritiche per le transizioni verde e digitale, salvaguardando e rafforzando le rispettive catene del valore. “Un forte impulso agli investimenti delle imprese nellosostenibile”, commenta il ministro Urso. Le risorse saranno destinate a promuovere programmi dio la fabbricazione dellecritiche previste dal Regolamento Step del Parlamento Europeo e del Consiglio Ue (e deep tech,pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, bio).