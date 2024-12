Ilrestodelcarlino.it - La stangata dei velox: 100mila multe

Ravenna, 29 dicembre 2024 – Clic. Ogni 5 minuti, una foto. Ifissi del Comune di Ravenna quest’anno hanno effettuato 101.099 sanzioni, il 45,8% in più rispetto al 2023, quando erano state 69.319. I dati sono relativi al periodo che va dal 1 gennaio al 15 dicembre di entrambi gli anni. Nel 2022 le sanzioni staccate daierano state circa 50mila, la metà di quest’anno. Ma allora gli strumenti posizionati sulle strade del territorio erano solo cinque. A fare la differenza infatti a partire dall’autunno del 2023 sono stati gli ultimi due apparecchi installati: quello sulla Reale a Mezzano e quello in via Bellucci, dentro alla città. Per entrambi il limite è di 50 chilometri orari. Il re delleè quello di Mezzano, che tra l’altro è l’unico in grado di catturare gli automobilisti in entrambe le direzioni di marcia.