Lanazione.it - Pronto soccorso, boom di ricoveri. Un paziente su 7 accolto in corsia

Leggi su Lanazione.it

Natale in ospedale. Meno accessi alma piùnel giorno della festa e ieri il trend di chi bussa alla porta dell’hub è già risalito. Santo Stefano, quasi come un giorno ordinario, quando l’asticella degli ingressi oscilla tra quota 190 e 200 e medici e infermieri stanno in trincea coi pazienti da seguire, refertare e se ce n’è bisogno, destinare ai ricovero nei vari reparti. Sia chiaro, meno accessi non significa che il giorno di Natale alsi è giocato a tombola, tutt’altro. Anche perchè come spiega il direttore Maurizio Zanobetti "abbiamo avuto un aumento di persone per le quali è stato necessario il ricovero". I numeri sono significativi: su 140 ingressi al22 sono stati i, concentrati nell’arco di poche ore. Sul totale dei pazienti presi in carico e sottoposti agli esami diagnostici, la media deisi è attestata al 15 per cento superando quella delle giornate "ordinarie" che in molti casi si ferma sotto la soglia del 10 per cento.