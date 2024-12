Zonawrestling.net - NWA: È morto a 48 anni l’ex campione Jax Dane, aveva avuto un infarto a novembre

Giunge una triste notizia in questi giorni di festa. Un nuovo lutto ha colpito il mondo del pro wrestling. Proprio nel giorno di Natale è mancato il wrestler Jax, 48, in forza alla NWA ed exmassimo della Compagnia. A darne la notizia la stessa federazione con un comunicato sui social.unLa NWA ha dato notizia della morte del wrestler Jax, vero nome Jeremy Laymon, avvenuta proprio nel giorno di Natale. La morte è stata causata da complicanze a livello cardiaco che hanno fatto seguito ad unpatito nel mese di. La federazione ne ha ricordato i meriti definendo un amico ed un esempio per tutti. Durante la sua carriera ha militato, oltre che in NWA, anche in TNA/Impact, ROH e OVW. Tra gli altri titoli, nel 2015 conquistò l’NWA World Heavyweight Title mantenendo la cintura per ben 419 giorni, poi 2 volte NWA National Heavyweight Champion, NWA World Tag Team Champion in coppia con Rob Conway e NWA North American Heavyweight Champion.