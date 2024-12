Inter-news.it - Darmian assente per Cagliari-Inter! Inzaghi non rischia

Domani alle ore 18 si disputerà la partita train Sardegna. Simoneperde un altro pezzo dopo Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, le novità su Matteo. ASSENZA – Stefan de Vrij viaggia verso il recupero e dovrebbe essere già titolare in. Matteoinvece mancherà all’appello della trasferta in Sardegna. L’esterno ha già saltato la gara contro il Como per un problema di natura fisica rimediato con l’Udinese in Coppa Italia e non sarà presente nemmeno nella prossima gara di campionato in programma domani. L’obiettivo, così come per Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, sarà quello di recuperarlo per gli impegni di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.out in, le scelte diCHI GIOCA? – Simonenon vuolere di perdere un altro tassello in difesa per tanto tempo.