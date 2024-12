Biccy.it - Mariotto sminuisce la sua fuga da Ballando: “Un pandemonio per cinque balletti non giudicati”

Il caso di Guillermocon le Stelle ha catalizzato l’attenzione mediatica delle ultime settimane perché – fra fughe, scuse, Tapiri e parolacce – il giudice non se l’è vista affatto bene. Intervistato da Diva & Donna, il giudice ha però minimizzato e sminuito la suacol boa giallo. “Sono giudice dicon le Stelle dal 2005, in tutti questi anni mi sono persoed è scoppiato un. Mi è parso tutto esagerato“.La scusa è quella del lavoro: “Sono dovuto andare via per salvare il lavoro di sei mesi della maison Gattinoni. Era sabato, il lunedì dopo dovevo partire per Riad, la capitale dell’Arabia Saudita, per un matrimonio molto importante. Avevamo preparato l’abito della sposa, una principessa, più quelli di altre sedici principesse. Mentre ero acon le Stelle, mi è arrivata la notizia che una première, una coordinatrice della maison, era svenuta mentre stavano finendo di lavorare.