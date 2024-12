Quotidiano.net - La nave mercantile russa “Ursa Mayor” affonda nel Mediterraneo: era stata inviata da Mosca ad evacuare le armi dalla Siria

Roma, 24 dicembre 2024 - Un'esplosione in sala macchine sarebbe la causa dell'mento dellacargonel. Tratti in salvo 14 dei 16 membri dell'equipaggio, due risultano dispersi. Ladaaded equipaggiamenti militari, aveva segnalato nella notte l'incidente in sala motori ed era alla deriva al largo della Spagna. Anche i servizi segreti militari ucraini hanno segnalato che un cargo, ma di nome 'Sparta',dainera alla deriva vicino alla costa del Portogallo Il Centro per la gestione delle Crisi del Ministero degli Esteri russo ha scritto su Telegram che sta seguendo attentamente la situazione. LaMajor si è inabissata in acque internazionali non lontanoSardegna, tra Águilas (Murcia) e Orano (Algeria).